Суда на воздушной подушке вновь запустили между Самарой и Рождествено
В Самаре восстановили движение судов на воздушной подушке до села Рождествено. Об этом вечером в среду, 22 января, в твиттере сообщили представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
- Учитывая тяжелую ледовую обстановку в Рождественской воложке движение осуществляется в светлое время суток, - отметили в минтрансе.
Напомним, что переправу между Самарой и Рождествено на судах на воздушной подушке приостановили во вторник, 21 января. Движение по Волге закрыли из-за таяния льда. Это произошло из-за аномально теплой погоды. Между тем, автозимник до села Рождествено работал и работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU