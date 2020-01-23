2020-01-23T08:58:31+03:00
Общество

Суда на воздушной подушке вновь запустили между Самарой и Рождествено

Правда, ходят они пока только днем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение судов между Самарой и Рождествено возобновленоДвижение судов между Самарой и Рождествено возобновленоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре восстановили движение судов на воздушной подушке до села Рождествено. Об этом вечером в среду, 22 января, в твиттере сообщили представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- Учитывая тяжелую ледовую обстановку в Рождественской воложке движение осуществляется в светлое время суток, - отметили в минтрансе.

Напомним, что переправу между Самарой и Рождествено на судах на воздушной подушке приостановили во вторник, 21 января. Движение по Волге закрыли из-за таяния льда. Это произошло из-за аномально теплой погоды. Между тем, автозимник до села Рождествено работал и работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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