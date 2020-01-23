Суда на воздушной подушке вновь запустили между Самарой и Рождествено

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:58:31+03:00

Правда, ходят они пока только днем

Изменить размер текста: A A

В Самаре восстановили движение судов на воздушной подушке до села Рождествено. Об этом вечером в среду, 22 января, в твиттере сообщили представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- Учитывая тяжелую ледовую обстановку в Рождественской воложке движение осуществляется в светлое время суток, - отметили в минтрансе.

Напомним, что переправу между Самарой и Рождествено на судах на воздушной подушке приостановили во вторник, 21 января. Движение по Волге закрыли из-за таяния льда. Это произошло из-за аномально теплой погоды. Между тем, автозимник до села Рождествено работал и работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU