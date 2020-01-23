В Тольятти неизвестный водитель сбил на парковке пенсионера и уехал

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:10:49+03:00

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В Тольятти полицейские разыскивают водителя, который сбил пенсионера и уехал в неизвестном направлении. Произошло все 14 января в 12:30 в районе дома № 45 по Приморскому бульвару.

- Неизвестный водитель, управляя автомобилем, предположительно, темного цвета, двигался задним ходом по парковочной площадке. Не убедившись в безопасности маневра, он наехал на 79-летнего пешехода. Мужчина получил травмы ноги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто стал очевидцем данного ДТП или что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом в ГИБДД УМВД по Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61 или по адресу: улица Льва Толстого, 39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU