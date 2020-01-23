В Самаре у жителей Промышленного района могут быть проблемы с отоплением из-за сбоя на теплосетях

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:23:28+03:00

Проблемы с отоплением возможны до 19:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В домах самарцев может немного понизиться температура

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В Самаре жителям Промышленного района вновь придется посидеть день в прохладных квартирах. В четверг, 23 января, батареи в домах горожан немного остынут.

- В связи со сбоем в тепловых сетях режима температуры с 6:00 до 19:00 будут снижены параметры теплоносителя у потребителей, - сообщили в администрации Промышленного района.

Так, проблемы с отоплением могут возникнуть у жителей домов, расположенных в границах следующих улиц: XXII Партсъезда, Александра Матросова, Вольская, Воронежская, Калинина, Ново-Вокзальная, Ново-Вокзальный тупик, Свободы, Сердобская, Средне-Садовая, Ставропольская, Томашевский тупик, проспект Юных Пионеров, Тихий переулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU