2020-01-23T09:23:28+03:00
Общество

В Самаре у жителей Промышленного района могут быть проблемы с отоплением из-за сбоя на теплосетях

В домах самарцев может немного понизиться температура
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проблемы с отоплением возможны до 19:00Проблемы с отоплением возможны до 19:00Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре жителям Промышленного района вновь придется посидеть день в прохладных квартирах. В четверг, 23 января, батареи в домах горожан немного остынут.

- В связи со сбоем в тепловых сетях режима температуры с 6:00 до 19:00 будут снижены параметры теплоносителя у потребителей, - сообщили в администрации Промышленного района.

Так, проблемы с отоплением могут возникнуть у жителей домов, расположенных в границах следующих улиц: XXII Партсъезда, Александра Матросова, Вольская, Воронежская, Калинина, Ново-Вокзальная, Ново-Вокзальный тупик, Свободы, Сердобская, Средне-Садовая, Ставропольская, Томашевский тупик, проспект Юных Пионеров, Тихий переулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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