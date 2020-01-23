В Самаре на директора «Стройфарфора» завели дело за уклонение от уплаты налогов на 143 млн рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:47:53+03:00

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В Самаре 56-летний директор ООО «Стройфарфор» стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 143 млн рублей.

- По версии следствия, мужчина с января 2013 года по декабрь 2015 года умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы компании, заключив фиктивные договоры на поставку комплектующих для производства сантехники с другими организациями. После этого он предоставил в налоговую декларации с ложными сведениями, - сообщили в пресс-службе СК России.

Сотрудники ФСБ и ГУ МВД по Самарской области и при поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии провели дома и на рабочем месте директора «Стройфарфора» обыски. Оттуда они изъяли всю финансовую документацию. Следователи возбудили в отношении него дело по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Следователи возбудили уголовное дело на директора самарского "Стройфарфора".Видео: СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU