Самарские таможенники не пустили мужчину в Дубай с 176 тысячами евро

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:02:35+03:00

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Самарские таможенники не пустили за границу мужчину с крупной суммой денег. Пассажир аэропорта Курумоч хотел улететь ОАЭ вместе наличкой в виде евро и долларов США.

- Пассажир авиарейса Самара — Дубай проследовал «зеленым» коридором, таможенную декларацию он не заполнял. На таможенном контроле в сумке мужчины были найдены деньги в сумме 176 тысяч евро и 1 тысячи долларов США, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Отметим, что сейчас через границу без таможенного декларирования можно перевозить не более 10 тысяч долларов. В данном же случае сумма оказалась больше — превышение составило 168 тысяч евро. В действиях мужчины таможенники усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств». Ему может грозить крупный штраф или ограничение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU