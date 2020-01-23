Самарцев призвали не кормить бездомных собак в парках
Жителей Самары призывают не кормить бездомных собак в парках. С такой просьбой к горожанам обратились сотрудники МУП «Парки Самары».
- Кормить «бедных животных» – занятие само по себе рискованное. А когда это происходит на общественной территории, люди, проявляющие заботу о четвероногих, тем самым подвергают опасности жизнь и здоровье других людей, - заявили в «Парках Самары».
Отметим, что частенько собаки собираются в стаи и нередко начинают нападать на людей, в частности, на детей. Они не только наносят вред здоровью, но и распространяют инфекционные заболевания. В связи с этим горожан призывают не кормить бездомных животных в парках Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU