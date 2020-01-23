Самарцев призвали не кормить бездомных собак в парках

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:21:42+03:00

Псы нередко сбиваются в стаи и начинают нападать на людей

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Жителей Самары призывают не кормить бездомных собак в парках. С такой просьбой к горожанам обратились сотрудники МУП «Парки Самары».

- Кормить «бедных животных» – занятие само по себе рискованное. А когда это происходит на общественной территории, люди, проявляющие заботу о четвероногих, тем самым подвергают опасности жизнь и здоровье других людей, - заявили в «Парках Самары».

Отметим, что частенько собаки собираются в стаи и нередко начинают нападать на людей, в частности, на детей. Они не только наносят вред здоровью, но и распространяют инфекционные заболевания. В связи с этим горожан призывают не кормить бездомных животных в парках Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU