2020-01-23T10:48:35+03:00
Спорт

Агент подтвердил, что к нападающему «Крыльев Советов» Соболеву есть интерес со стороны английских клубов

Шандор Варга заявил, что в АПЛ есть предметный интерес к форварду самарской команды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В 19 турах чемпионата России форвард «КС» забил 10 голов. Сейчас он идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛВ 19 турах чемпионата России форвард «КС» забил 10 голов. Сейчас он идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Агент Шандор Варга подтвердил, что клубы Английской премьер-лиги проявляют предметный интерес к нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

- На меня выходили некоторые английские клубы. Спрашивали мое мнение о нем. Не могу называть конкретные команды. В Англии несколько клубов сейчас ищут нападающего такого типа. Соболев действительно себя неплохо проявил в России. Предметный интерес к нему есть, - приводит слова агента издание.

По словам Варги, интерес к Соболеву сохраняется даже после спада результативности.

Напомним, в 19 турах чемпионата России форвард «КС» забил 10 голов. Сейчас он идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ, уступая только Артему Дзюбе. Ранее сообщалось, что Александр Соболев не полетел с «Крыльями» на сборы в Турцию и близок к перехожу в «Динамо» или ЦСКА. Однако переговоры сорвались и форвард прибыл в расположение самарской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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