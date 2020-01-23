В Самарской области январская погода побила еще несколько рекордов

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:16:01+03:00

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Зима в Самаре продолжает бить рекорды в Самарской области. В среду, 22 января, в регионе в нескольких населенных пунктах были перекрыты абсолютный суточный максимум осадков и температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, температурные рекорды были побиты в Аглосе, Кинель-Черкассах, Тольятти, Авангарде, Большой Глушице и Серноводске. Самый теплый день вчера выдался в Автограде. Там зафиксировали +2.8°С. Последний раз так тепло в январе в Тольятти было в 1957 году. Еще один «старый» рекорд был побит в Серноводске. Температура воздуха там 22 января составила +1.6°С, что на 0.3°С выше, чем в 1962 году.

Абсолютный суточный максимум осадков был перекрыт в Кинель-Черкассах и Тольятти. В селе 22 января максимальное количество осадков составило 7 мм, что на 2,4 мм больше, чем в прошлом году. А вот в Тольятти осадков выпало больше — 13,2 мм. Был побит рекорд 59-летней давности.

ИСТОЧНИК KP.RU