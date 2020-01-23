2020-01-23T11:31:35+03:00
Общество

В Самаре из-за аномально теплой погоды закрыли катки в парках

Свою работу приостановили и пункты проката коньков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за теплой погоды лет на катках Самары начал таятьИз-за теплой погоды лет на катках Самары начал таятьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Самаре начали закрываться катки. Из-за аномально теплой погоды они перестали работать в парках Победы, Дружбы, Юрия Гагарина и 50-летия Октября.

- Лед на катках сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Его эксплуатация может быть небезопасна для посетителей. Просим воздержаться от выхода на каток, - сообщили в МАУ «Парки Самары».

Отметим, что свою работу приостановили и пункты проката коньков. Они будут закрыты, пока не установится благоприятная, морозная, погода. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 24 января, столбики термометров опустятся до -10 градусов, но в выходные будет теплее: -4...+1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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