2020-01-23T11:49:07+03:00
Происшествия

В Тольятти на Новозаводской столкнулись четыре легковушки: пострадали три человека

Один из автомобилей занесло при повороте, и он влетел в другие машины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Марк Захаров / Происшествия ТольяттиФото: Марк Захаров / Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Утром в четверг, 23 января, на улице Новозаводской в Тольятти произошло массовое ДТП. Там примерно в 7:05 столкнулись ВАЗ-2115, «Опель» и две «Калины». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Мы стояли на светофоре. «Пятнадцатую» на ходу занесло, она боком влетела в меня. Я по инерции ударил стоящую впереди «Калину», та — другую «Калину». В «пятнадцатой» пассажира зажало, вроде перелом ребер получил. У меня в машине 4-летний ребенок был. Слава богу, с ним все хорошо, - поделился один из участников аварии — водитель иномарки.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области, за помощью к медикам обратились два водителя и один пассажир. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку. По предварительной версии стражей порядка, авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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