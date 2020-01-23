2020-01-23T12:15:40+03:00
Общество

Жители Самары вновь могут остаться без воды из-за образования шуги на Волге

Из-за переменчивой погоды качество водоснабжения может немного измениться
Анастасия ФИЛАТОВА
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Зима 2020 года преподносит самарцам "сюрпризы" в виде желтой воды и шуги на ВолгеЗима 2020 года преподносит самарцам "сюрпризы" в виде желтой воды и шуги на ВолгеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Погода этой зимой продолжает преподносить жителям Самарской области различные сюрпризы. Так, зимнее половодье привело к увеличению цветности воды в Волге, а перепады температур — к образованию шуги.

- Обычно показатель цветности воды в Волге - не больше 20 градусов, сейчас же он достигает 58. В связи с этим в некоторых частях города вода может приобрести желтый оттенок. Он не влияет на здоровье людей. Такую воду можно использовать в питьевых целях. Роспотребнадзор установил до 1 июня 2020 года норматив для цветности водопроводной воды не более 30 градусов, сейчас он в пределах 15-24, - отметили в пресс-службе «РКС-Самара».

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы обеспечивать горожан качественной питьевой водой. Также они готовятся к шуге, которая может вновь образоваться на Волге. Мелкий рыхлый лед забивает оборудование и грозит отключением воды в домах самарцев. Предотвратить это специалисты не могут, но они обещают сделать все необходимое, чтобы быстро устранить проблему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Жители Самары вновь могут остаться без воды из-за образования шуги на Волге
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