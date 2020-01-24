В Самарской области в 2020 году заработают еще 23 ФАПа и три офиса врачей общей практики

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:37:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в 2020 году продолжат строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в отдаленных районах. В этом году число ФАПов увеличат еще на 23. Также в губернии обустроят три офиса врачей общей практики. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ. Отметим, что Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января поручил в этом году полностью завершить развертывание сети ФАПов в стране.

- Наша задача - приблизить медицинскую помощь к людям на селе, в том числе в самых отдаленных территориях. Нужно проверить все приспособленные под ФАПы помещения, при необходимости привести их в порядок или построить новые. Люди ждут эти объекты, - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Отметим, каждый фельдшерско-акушерский пункт полностью оснащен всем необходимым для обследования пациентов оборудованием. В частности, там есть экспресс анализаторы крови, электрокардиографы, тонометры и дефрибрилляторы. Добавим, что сейчас на территории региона работают уже 14 ФАПов.

ИСТОЧНИК KP.RU