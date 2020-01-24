2020-01-24T11:58:42+03:00
Происшествия

В Самаре два преподавателя техникума помогли студентам сдать зачеты и попали под статью

Сотрудников учебного заведения подозревают в получении взяток
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Преподаватели взяли деньги за проставление зачетов по английскому языку и физкультуреПреподаватели взяли деньги за проставление зачетов по английскому языку и физкультуреФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре следователи возбудили уголовные дела на двух преподавателей одного из техникумов города: 33-летнего мужчины и 47-летней женщины. Обоих подозревают в получении взяток на общую сумму более 20 тысяч рублей.

- По предварительным данным, мужчина незаконно получил от студента 14,6 тысяч рублей путем перевода на карту за проставление отметок о сдаче зачета, а женщина за те же услуги — 12 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В СУ СК по региону добавляют, что незаконные вознаграждения преподаватели получили в декабре 2019 года. Проставить зачеты без их фактической сдачи они должны были по дисциплинам «Физическая культура» и «Английский язык». За получение взяток сотрудникам техникума может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарскую область накроют метель и сильный ветер
В Самаре банду из четырех человек будут судить за 75 наркопреступлений
Не согласовали? Прокуратуру Самарской области вместо Александра Блошкина может возглавить другой кандидат
Самаре могут присвоить статус «Город трудовой доблести»
В Тольятти следователи проверят информацию о нападении бродячей собаки на подростка
В Самаре женщина-бухгалтер занизила сотрудникам компании премии и обогатилась на 120 тысяч рублей
Земфира выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре
Дмитрий Сазонов о видеодоказательствах по своему делу: «Я не узнаю свой голос там»
В Самаре два преподавателя техникума помогли студентам сдать зачеты и попали под статью
Житель Тольятти может сесть на 4 года за наркопритон в квартире
Самарский «Стройфарфор» назвал «хайпом» освещение в СМИ обвинения своего гендиректора в неуплате налогов
В Самаре фасад одного из домов украсят граффити в честь 75-летия победы
В Самарской области в 2020 году заработают еще 23 ФАПа и три офиса врачей общей практики
Самарцев просят помочь с выбором места для установки скульптуры «Аленький цветочек»
В Самаре водитель на «десятке» не пропустил 15-летнюю девочку на «зебре» и отправил ее в больницу
Подсчитают свиней и зачистят от кабанов буферную зону: в Самарской области продолжается борьба с вирусом АЧС
В Тольятти в доме на улице 40 лет Победы прикрыли игорный клуб
Самарский ХК ЦСК ВВС с минимальным перевесом на выезде проиграл «Динамо»
В Самаре ищут водителя серебристой легковушки, сбившего на улице Энтузиастов мужчину
Участок с дачами в поселке Прибрежный передадут в собственность Самары
В Отрадном прокуратура нашла сайты по обучению кражам из магазинов
В Тольятти работник автозавода фотографировал свой половой орган и показывал его в соцсети
Под Самарой предпринимательница выдавала себя за страхового агента и обманывала автомобилистов с полисами ОСАГО
В Самаре прокуратуре не понравился снег на дублере Московского шоссе
В Самаре возле ПГУТИ открыли новый спорткомплекс с футбольным полем и крытым манежем
В Самаре студентам заменят бумажные зачетки на цифровые