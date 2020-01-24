В Самаре два преподавателя техникума помогли студентам сдать зачеты и попали под статью

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:58:42+03:00

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В Самаре следователи возбудили уголовные дела на двух преподавателей одного из техникумов города: 33-летнего мужчины и 47-летней женщины. Обоих подозревают в получении взяток на общую сумму более 20 тысяч рублей.

- По предварительным данным, мужчина незаконно получил от студента 14,6 тысяч рублей путем перевода на карту за проставление отметок о сдаче зачета, а женщина за те же услуги — 12 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В СУ СК по региону добавляют, что незаконные вознаграждения преподаватели получили в декабре 2019 года. Проставить зачеты без их фактической сдачи они должны были по дисциплинам «Физическая культура» и «Английский язык». За получение взяток сотрудникам техникума может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU