2020-01-24T12:28:41+03:00
Происшествия

Дмитрий Сазонов о видеодоказательствах по своему делу: «Я не узнаю свой голос там»

Экс-сотрудник Росгвардии продолжает давать показания по своему делу в суде
Михаил ГОРЮНОВАнастасия ФИЛАТОВА
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Дмитрий Сазонов отрицает, что на видеодоказательствах по делу слышен его голосДмитрий Сазонов отрицает, что на видеодоказательствах по делу слышен его голосФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ленинском районном суде Самары продолжают рассматривать дело бывшего руководителя ЦЛРР управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова, которого обвиняют в получении крупных взяток. В среду, 22 января, он начал давать показания и рассказал о своем карьерном пути. Сегодня, 24 января, Дмитрий Сазонов прокомментировал видеодоказательства по своему делу.

- Что касается встреч, которые, якобы, на ручку снимал Орлов, я видел себя на видео и слышал, о чем речь. Однако я свой голос не узнаю, не могу подтвердить, что это мой голос. После выступления эксперта ФСБ и независимых специалистов я еще больше усомнился в этом, - заявил в ходе заседания Дмитрий Сазонов.

В то же время бывший сотрудник Росгвардии добавил, что узнает себя на видео. Он не знал, что Орлов его записывает. По словам Дмитрия Сазонова, 25 июля 2018 года, когда он был задержан, Орлов сам позвал его на встречу, но тему ее не обозначил. В тот момент, как утверждает Сазонов, он обсуждал рабочие вопросы со своим начальством по телефону. О чем он говорил с Орловым — не помнит, что-то про поездку в Крым. Также полковник отметил, что не видел ни одного видео, где было бы видно, как он берет деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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