В Самаре банду из четырех человек будут судить за 75 наркопреступлений

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:46:08+03:00

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В Самаре скоро предстанут перед судом четверо молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет. Их обвиняют в незаконном сбыте крупных партий наркотиков в трех регионах страны.

- Установлено, что с июля 2018 года по февраль 2019 года обвиняемые совершили 75 преступлений, связанных с незаконным сбытом через интернет метилэфедрона, мефедрона и других наркотиков путем размещения тайников-закладок. Делали они это на территории Самары и области, а также в Волгоградской и Кировской областях, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самары.

Стражи порядка изъяли из незаконного оборота почти 1,4 кг наркотиков. Недавно правоохранители завершили расследование дела и передали его на рассмотрение в Советский районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU