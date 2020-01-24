В Самаре директор медкомпании пытался подкупить сотрудника Росздравнадзора 50 тысячами рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:28:53+03:00

Директору медицинской компании грозит до 8 лет колонии за взятку чиновнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина хотел избежать административной ответственности, но в итоге попал под уголовную статью

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В Самаре полицейские задержали 44-летнего директора одной из медицинских компаний города. Мужчину подозревают в даче взятки руководителю территориального отдела Росздравнадзора.

- По версии следствия, 26 ноября 2019 года подозреваемый передал 50 тысяч рублей сотруднику Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области. Деньги предназначались за непривлечение его к административной ответственности за нарушения в медицинской деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU