2020-01-24T15:28:53+03:00
Происшествия

В Самаре директор медкомпании пытался подкупить сотрудника Росздравнадзора 50 тысячами рублей

Мужчина хотел избежать административной ответственности, но в итоге попал под уголовную статью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Директору медицинской компании грозит до 8 лет колонии за взятку чиновникуДиректору медицинской компании грозит до 8 лет колонии за взятку чиновникуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре полицейские задержали 44-летнего директора одной из медицинских компаний города. Мужчину подозревают в даче взятки руководителю территориального отдела Росздравнадзора.

- По версии следствия, 26 ноября 2019 года подозреваемый передал 50 тысяч рублей сотруднику Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области. Деньги предназначались за непривлечение его к административной ответственности за нарушения в медицинской деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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