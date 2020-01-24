В Самаре директор медкомпании пытался подкупить сотрудника Росздравнадзора 50 тысячами рублей
В Самаре полицейские задержали 44-летнего директора одной из медицинских компаний города. Мужчину подозревают в даче взятки руководителю территориального отдела Росздравнадзора.
- По версии следствия, 26 ноября 2019 года подозреваемый передал 50 тысяч рублей сотруднику Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области. Деньги предназначались за непривлечение его к административной ответственности за нарушения в медицинской деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы и крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU