Знай наших! Юные спортсмены из Самарской области стали лучшими фехтовальщиками в России

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:52:52+03:00

Федерация фехтования России опубликовала фото братьев Бородачевых, которые боролись за победу в Арзамасе Фото: Соцсети

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С 22 по 28 января в городе Арзамас проходит первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок. Самарская команда выступает очень успешно.

24 января они выиграли сразу две золотых медали: Кирилл Бородачев из Самары стал лучшим в соревнованиях рапиристов, а его брат Антон при этом завоевал "бронзу".

В тот же день пятикратной победительницей первенств России стала спортсменка из Тольятти Мария Зинюхина, в Арзамасе она стала лучшей в турнире саблисток.

Как сообщает Федерация фехтования России, это уже пятое "золото" 17-летней спортсменки, до этого она трижды выигрывала детские первенства страны (в возрасте до 15 лет), а в прошлом году стала лучшей среди кадетов.

Мария Зинюхина из Тольятти - ей всего 17, но она уже завоевала 5 золотых медалей в первенствах страныФото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU