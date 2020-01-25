Знай наших! Юные спортсмены из Самарской области стали лучшими фехтовальщиками в России
С 22 по 28 января в городе Арзамас проходит первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок. Самарская команда выступает очень успешно.
24 января они выиграли сразу две золотых медали: Кирилл Бородачев из Самары стал лучшим в соревнованиях рапиристов, а его брат Антон при этом завоевал "бронзу".
В тот же день пятикратной победительницей первенств России стала спортсменка из Тольятти Мария Зинюхина, в Арзамасе она стала лучшей в турнире саблисток.
Как сообщает Федерация фехтования России, это уже пятое "золото" 17-летней спортсменки, до этого она трижды выигрывала детские первенства страны (в возрасте до 15 лет), а в прошлом году стала лучшей среди кадетов.
Мария Зинюхина из Тольятти - ей всего 17, но она уже завоевала 5 золотых медалей в первенствах страныФото: Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU