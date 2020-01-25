Спаслись всей семьей: в Октябрьске рано утром вспыхнул жилой дом, жильцы чудом выжили

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:19:02+03:00

Огонь вспыхнул рано утром, на месте ЧП работали три спецмашины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огонь очень быстро охватил все строение, пожарным уже нечего было спасать

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Сегодня утром в Октябрьске целая семья осталась без крова над головой.

25 января в 6.43 а ул.Ленинградской, 44 загорелся жилой дом, огонь очень быстро охватил все строение, и к приезду пожарных он полыхал уже так, что зарево было видно далеко вокруг.

Как сообщает "КТВ-Луч", жертв удалось избежать: люди, проживавшие внутри, успели вовремя выбежать на улицу.

Только к половине восьмого утра пожарным удалось справиться с огнем, на месте ЧП продолжаются работы, экспертам теперь предстоит установить причину пожара.

Сколько людей осталось без крова и где они теперь будут жить, пока доподлинно не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU