Спаслись всей семьей: в Октябрьске рано утром вспыхнул жилой дом, жильцы чудом выжили
Сегодня утром в Октябрьске целая семья осталась без крова над головой.
25 января в 6.43 а ул.Ленинградской, 44 загорелся жилой дом, огонь очень быстро охватил все строение, и к приезду пожарных он полыхал уже так, что зарево было видно далеко вокруг.
Как сообщает "КТВ-Луч", жертв удалось избежать: люди, проживавшие внутри, успели вовремя выбежать на улицу.
Только к половине восьмого утра пожарным удалось справиться с огнем, на месте ЧП продолжаются работы, экспертам теперь предстоит установить причину пожара.
Сколько людей осталось без крова и где они теперь будут жить, пока доподлинно не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU