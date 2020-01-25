Все проезжали мимо: в Тольятти молодой водитель замерзал в снегу, пока его не вытащили полицейские
Тольятти, утро, все спешат на работу. На обочине в снегу стоит "семерка", мигает "аварийкой". Стоит причем странно: не по ходу движения, а как будто ее развернуло, и автомобиль чудом не протаранил столбик с табличкой, оповещающей о том, что здесь - остановка общественного транспорта.
Народ с трудом по заснеженным дорогам тащится мимо, водитель грустно "залипает" в телефоне.
Экипаж ДПС, проезжавший в то утро в этом месте, заинтересовался безрадостной картинкой.
Никто из водителей, ехавших мимо, не поинтересовался, нужна ли помощьФото: принтскрин видео.
- На автомобиле был приклеен знак "молодой водитель", мы остановились, чтобы узнать, не нужна ли помощь, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" старший инспектор ДПС тольяттинского подразделения ГИБДД старший лейтенант полиции Дмитрий Михайлов.
Оказалось, что помощь была действительно нужна: 25-летний водитель никак не мог "вырулить" из снега. Тогда инспекторы ГИБДД прицепили "семерку" на трос и вытащили ее на дорогу.
Полицейские просят автомобилистов быть внимательнее друг к другу и помогать тем, кто в этом нуждается.
ИСТОЧНИК KP.RU