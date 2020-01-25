2020-01-25T10:52:11+03:00
Общество

Все проезжали мимо: в Тольятти молодой водитель замерзал в снегу, пока его не вытащили полицейские

Инспекторы ГИБДД стали единственными, кто обратил внимание на "семерку", одиноко стоявшую на обочине
Александра БУДАЕВА
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Сотрудники ГИБДД при помощи троса вытащили "семерку" из снежного пленаСотрудники ГИБДД при помощи троса вытащили "семерку" из снежного пленаФото: принтскрин видео.
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Тольятти, утро, все спешат на работу. На обочине в снегу стоит "семерка", мигает "аварийкой". Стоит причем странно: не по ходу движения, а как будто ее развернуло, и автомобиль чудом не протаранил столбик с табличкой, оповещающей о том, что здесь - остановка общественного транспорта.

Народ с трудом по заснеженным дорогам тащится мимо, водитель грустно "залипает" в телефоне.

Экипаж ДПС, проезжавший в то утро в этом месте, заинтересовался безрадостной картинкой.

Никто из водителей, ехавших мимо, не поинтересовался, нужна ли помощь Фото: принтскрин видео.

Никто из водителей, ехавших мимо, не поинтересовался, нужна ли помощьФото: принтскрин видео.

- На автомобиле был приклеен знак "молодой водитель", мы остановились, чтобы узнать, не нужна ли помощь, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" старший инспектор ДПС тольяттинского подразделения ГИБДД старший лейтенант полиции Дмитрий Михайлов.

Оказалось, что помощь была действительно нужна: 25-летний водитель никак не мог "вырулить" из снега. Тогда инспекторы ГИБДД прицепили "семерку" на трос и вытащили ее на дорогу.

Полицейские просят автомобилистов быть внимательнее друг к другу и помогать тем, кто в этом нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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