2020-01-25T12:45:09+03:00
Происшествия

Из мести спалил целый дом: житель Пестравского района может отправиться в колонию за поджог

В доме жила бывшая супруга предполагаемого поджигателя, с которым у них был давний конфликт
Александра БУДАЕВА
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Огонь распространился на площади 47 квадратных метров, на месте работали 6 пожарныхОгонь распространился на площади 47 квадратных метров, на месте работали 6 пожарныхФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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- Совсем с ума сошел! Дом спалил из-за ссоры с женой! - односельчане Дмитрия И. до сих пор не находят логического объяснения его действиям. 4 января в Пестравском районе загорелся жилой дом на ул.Куйбышева. К счастью, в огне никто не пострадал. А когда эксперты стали разбираться в причинах пожара, выяснилось: это был поджог.

- После конфликта с бывшей женой, которая проживала в этом доме, кто-то подпалил пуховую подушку внутри, бросил ее и сбежал, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" собственный источник в следствии.

Под подозрением оказался Дмитрий И. Ему принадлежит четверть сгоревшей недвижимости, но по факту там жил не он, а его бывшая супруга, с которой они даже после развода продолжали конфликтовать.

22 января полицейские возбудили уголовное дело по ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога". 30 летний подозреваемый нигде не работает и уже имеет судимость за совершение грабежа.

Теперь, если его признают виновным, то он может отправиться в колонию на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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