2020-01-25T15:28:48+03:00
Общество

Хрупкая, но боевая: девушка-полицейский из Сызрани показала студентам, в чем сила

Лилия Магдеева участвовала в конкурсе "Мисс Самарская полиция -2019"
Александра БУДАЕВА
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Фото: http://ktv-ray.ru/Фото: http://ktv-ray.ru/
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Во время акции "Студенческий десант" в Сызрани ребята из Сызранского медико-гуманитарного колледжа побывали в местном подразделении полиции.

Кроме экскурсии по музею и разговора с начальством об условиях приема на службу студентов развлекали рассказами о работе экспертов-криминалистов и знакомили с кинологами и служебными собаками.

На встречу со студентами пришла и участница конкурса "Мисс Самарская полиция -2019" Лилия Магдеева. Ранее она рассказывала "Комсомолке", что мечтает стать непревзойденной в своем деле. У хрупкой девушки есть черный пояс по тхэкводно и многочисленные грамоты за участие и победу в соревнованиях различного уровня. Студентам она показала различные приемы борьбы. Все желающие могли на собственном опыте убедиться, что рост и вес в таких делах не главное.

А сотрудники патрульно-постовой службы Сызрани предложили молодежи посоревноваться с ними в выносливости: в упоре лежа нужно было сгибать и разгибать руки. Как сообщает КТВ-Луч, в соревновании победила дружба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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