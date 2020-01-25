2020-01-25T18:19:54+03:00
Происшествия

Сызранская полиция просит помощи в розыске женщины, которая сняла деньги с чужой карты

Ее лицо "засветилось" на видеокамере банкомата
Александра БУДАЕВА
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Эту женщину разыскивает полицияЭту женщину разыскивает полицияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сызранская полиция просит помощи в розыске предполагаемой воришки.

- С банковской карты были похищены деньги - 13,5 тысяч рублей, - рассказали немного о сути расследования в областном МВД. - Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". По нашей информации, к совершению этого преступления может быть причастна женщина, чье изображение удалось получить с видеокамеры банкомата.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о женщине на фотографии, обращаться в ближайший отдел полиции или звонить по телефонам: 8 (8464) 35-02-02, 8(8464) 96-02-02, 8 (8464) 33-38-66 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Силовики гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сызранская полиция просит помощи в розыске женщины, которая сняла деньги с чужой карты
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