Самарского "киборга-сноубордиста" просят отправить на первые соревнования
Тренер самарского "киборга-сноубордиста" недавно сообщил, что направил документы в министерство спорта Самарской области, чтобы его ученика официально направили на Кубок России по Паралимпийскому сноуборду.
- Пока от Самарской области выступать может только Сергей Новиков, но мы не теряем надежды, что таких спортсменов вскоре станет больше, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" член регионального Штаба ОНФ и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев.
Напомним, Сергей Новиков ногу потерял, когда ему было 15 лет, а на сноуборд впервые встал 2 января этого года. Но мужчина делает такие успехи, что стал уже знаменитостью. Его тренеры, Дмитрий Волобоев и Татьяна Шевырева готовят его к первым соревнованиям, а в перспективе хотят замахнуться и на участие в Паралимпийских играх.
Киборг на сноуборде: Результат после 4 часов тренировок)).
ИСТОЧНИК KP.RU