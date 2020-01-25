2020-01-25T16:24:17+03:00
Спорт

Самарского "киборга-сноубордиста" просят отправить на первые соревнования

Речь идет о Кубке России по Паралимпийскому сноуборду
Александра БУДАЕВА
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Когда Сергей Новиков мечтает о специальном протезе, который поможет ему кататься на сноуборде еще лучшеКогда Сергей Новиков мечтает о специальном протезе, который поможет ему кататься на сноуборде еще лучшеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Тренер самарского "киборга-сноубордиста" недавно сообщил, что направил документы в министерство спорта Самарской области, чтобы его ученика официально направили на Кубок России по Паралимпийскому сноуборду.

- Пока от Самарской области выступать может только Сергей Новиков, но мы не теряем надежды, что таких спортсменов вскоре станет больше, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" член регионального Штаба ОНФ и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев.

Напомним, Сергей Новиков ногу потерял, когда ему было 15 лет, а на сноуборд впервые встал 2 января этого года. Но мужчина делает такие успехи, что стал уже знаменитостью. Его тренеры, Дмитрий Волобоев и Татьяна Шевырева готовят его к первым соревнованиям, а в перспективе хотят замахнуться и на участие в Паралимпийских играх.

Киборг на сноуборде: Результат после 4 часов тренировок)).

ИСТОЧНИК KP.RU

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