2020-01-25T19:39:05+03:00
Происшествия

Купил Mercedes, а на права "забыл"? Под Тольятти у водителя дорогой иномарки изъяли поддельные права

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело
Александра БУДАЕВА
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Сотрудники ГИБДД в Тольятти остановили иномарку, а водитель предъявил им поддельные документыСотрудники ГИБДД в Тольятти остановили иномарку, а водитель предъявил им поддельные документыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На посту ГИБДД под Тольятти полицейские выявили очередного водителя с поддельными правами. На сей раз гость из ближнего зарубежья ехал по Самарской области на автомобиле марки Mercedes-Benz.

- Мужчина 1960 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД. - Экспертиза нашла признаки подделки в документах, которые он предъявил инспекторам ГИБДД.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». По закону за это преступление суд может назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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