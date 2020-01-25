Купил Mercedes, а на права "забыл"? Под Тольятти у водителя дорогой иномарки изъяли поддельные права
На посту ГИБДД под Тольятти полицейские выявили очередного водителя с поддельными правами. На сей раз гость из ближнего зарубежья ехал по Самарской области на автомобиле марки Mercedes-Benz.
- Мужчина 1960 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД. - Экспертиза нашла признаки подделки в документах, которые он предъявил инспекторам ГИБДД.
Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». По закону за это преступление суд может назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU