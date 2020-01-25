2020-01-25T19:16:38+03:00
Общество

Ночью Самарскую область заметет: жителей просят быть осторожными

Синоптики обещают метель в ночь на 26 января
Светлана АФАНАСЬЕВА
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В ночь на воскресенье в Самарской области ожидается метельВ ночь на воскресенье в Самарской области ожидается метель
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В эти выходные в Самарской области ожидается ухудшение погоды.Синоптики обещают сильную метель в ночь с 25 на 26 января.

- С ночи на воскресенье начнет дуть юго-западный ветер, его скорость будет в среднем от 8 до 12 порывами от 15 до 20 м/с. С ним в регион придет снежная метель. Температура воздуха составит от -1 до 5 °C ночью и от 0 до 5 днем.- пояснили синоптики.

ГУ МЧС России по Самарской области как всегда напоминает жителям правила предосторожности в неблагоприятных погодных условиях. Прежде всего сотрудники ведомства не рекомендуют лишний раз выходить на улицу, но если все же непогода застала вас вне дома - то вы можете спрятаться в подъезде или в подземном переходе.Но стоит помнить, что деревья, остановки, рекламные конструкции и стены зданий не являются безопасным убежищем в сильный ветер, поэтому от них стоит держаться подальше, как и от линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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