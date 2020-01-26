2020-01-26T09:50:21+03:00
Общество

Дорога к спорту: в Самаре изменил маршрут трамвай №5

Теперь он будет заезжать на стадион «Самара Арена»
Ольга НОВИКОВА
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Маршрут трамвая стал длиннееМаршрут трамвая стал длиннееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре изменился маршрут трамвая №5. Такое распоряжение подписала глава города Елена Лапушкина. Новый маршрут трамвая №5 в Самаре будет длиннее прежнего. Теперь трамвай будет ехать из центра города не до Барбошиной поляны, а дальше, к стадиону «Самара Арена».

В остальном маршрут остался неизменным. Трамвай проедет от ул.Галактионовской через Троицкий рынок, Самарскую площадь, ул.Полевую, пр.Ленина, КРЦ Звезда, Постников овраг, завод им.Тарасова, Барбошину поляну, далее – по ул.Ташкентская и Московскому шоссе до стадиона.

Напомним, в тестовом режиме «пятерка» уже начала так ходить с декабря. Тогда же на стадион начал заезжать и трамвай 25 маршрута

ИСТОЧНИК KP.RU

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