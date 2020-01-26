Обоюдоострая игра: «Крылья Советов» взяли верх над чешским «Богемианс»

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:09:28+03:00

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25 января «Крылья советов» провели товарищескую игру на сборах в Турции. На этот раз соперником самарской команды стал пражский «Богемианс». Эта команда находится на 13 месте в национальном первенстве Чехии. Игра получилась острой и напряженной. В первом тайме преимущество было за самарскими футболистами – «Крылья» были хозяевами положения на поле и уже на второй минуте матча мяч оказался в воротах соперника – точным ударом отличился Антон Зильковский. На 9-й минуте гол забил Паул Антон, а в конце первого тайма преимущество самарской команды упрочил Владимир Полуяхтов.

Казалось бы, при счете 3:0 в конце первого тайма победа у самарских футболистов в кармане. Но не тут-то было. После перерыва состав «Крыльев» полностью изменился, а на поле доминировали чешские футболисты. Уже к 76-й минуте им удалось забить три мяча в ворота волжан и сравнять счет. Игра накалилась до предела, но в итоге удача сопутствовала «Крыльям». Отличный навес Антона Терехова головой замкнул Раду Гынсарь – он вышел на поле вместо Инджигии буквально за семь минут до этого момента.

В итоге игра завершилась со счетом 4:3. Сегодня команда проведет восстановительную тренировку и отправится в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU