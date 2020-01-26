2020-01-26T12:11:56+03:00
Общество

В Самарской области таксист вылетел на встречку, пострадала пассажирка

В результате помощь медиков потребовалась четырем жителям региона
Ольга НОВИКОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На трассе М-5 под Тольятти таксист выехал на встречку и столкнулся со встречным автомобилем. По предварительным данным ДТП произошло между 976 и 977 километрами федеральной трассы. Правила дорожного движения нарушил 40-летний водитель такси, управляющий автомобилем Lada Granta. 21-летний водитель встречного Daewoo Matiz не успел среагировать, в результате машины влетели друг в другу лоб в лоб.

В происшествии пострадало четыре человека – оба водителя и их пассажирки, женщины в возрасте 25 лет и 31 года. Всем потребовалась помощь медиков, но обошлось без госпитализации – всем назначено амбулаторное лечение.

- Мы проводим проверку по факту случившегося, - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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