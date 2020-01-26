Пятеро на одного: в Самаре банда накинулась на слепого ради сотового телефона
Пятерых жителей Самарской области будут судить за ограбление инвалида по зрению. Прокуратура Кировского района утвердила соответствующее обвинительное заключение.
По версии следствия, осенью прошлого года 24-летняя, ранее не судимая самарчанка распивала спиртное вместе с четырьмя приятелями и предложила им вместе ограбить ее знакомого – инвалида по зрению. «Плевое дело!» - подумали молодые люди и согласились.
Девушка послужила приманкой – она выманила инвалида на улицу на совместную прогулку. Мужчина и не подозревал, что все время прогулки за ним следили злоумышленники, выбирая момент для нападения. Улучив подходящий момент, преступники вчетвером набросились на жертву. Слепого повалили на землю и начали избивать, в результате мужчина отдал им сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Забрав мобильник, двое нападавших сразу убежали. Остальным преступникам помешал полицейский патруль.
- В ходе следствия похищенное имущество возвращено законному владельцу, - сообщили в прокуратуре Самарской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU