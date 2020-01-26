Пятеро на одного: в Самаре банда накинулась на слепого ради сотового телефона

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:56:20+03:00

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Пятерых жителей Самарской области будут судить за ограбление инвалида по зрению. Прокуратура Кировского района утвердила соответствующее обвинительное заключение.

По версии следствия, осенью прошлого года 24-летняя, ранее не судимая самарчанка распивала спиртное вместе с четырьмя приятелями и предложила им вместе ограбить ее знакомого – инвалида по зрению. «Плевое дело!» - подумали молодые люди и согласились.

Девушка послужила приманкой – она выманила инвалида на улицу на совместную прогулку. Мужчина и не подозревал, что все время прогулки за ним следили злоумышленники, выбирая момент для нападения. Улучив подходящий момент, преступники вчетвером набросились на жертву. Слепого повалили на землю и начали избивать, в результате мужчина отдал им сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Забрав мобильник, двое нападавших сразу убежали. Остальным преступникам помешал полицейский патруль.

- В ходе следствия похищенное имущество возвращено законному владельцу, - сообщили в прокуратуре Самарской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU