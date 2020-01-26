2020-01-26T13:26:46+03:00
Общество

«Вел себя неадекватно»: житель Татарстана привез в Самарскую область килограмм наркотиков

Злоумышленника задержали на посту ГИБДД
Ольга НОВИКОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На трассе М-5 под Жигулевском полицейские задержали наркокурьера с купной партией синтетических наркотиков. Машину остановили для дежурной проверки документов, но во время беседы с водителем стражи порядка обратили внимание на нетипичное поведение водителя.

- Мужчина заметно нервничал, вел себя неадекватно, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области. – Ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

Полицейские решили обыскать автомобиль и в результате в присутствии понятых обнаружили на переднем пассажирском сидении портмоне с пятью свертками неизвестного порошка. Подозрительная находка сращу отправилась в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Там установили, что в свертках находится синтетический наркотик этанамин. Причем партия оказалась немаленькой – более килограмма!

Установили и личность водителя. Им оказался 33-летний житель Татарстана. За отказ от медосвидетельствования его отправили под административный арест на трое суток. Параллельно против наркокурьера возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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