Двухтонные вазы могли свалиться прямо на голову: в Сызрани здание вуза представляло смертельную опасность

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:23:19+03:00

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В Сызрани займутся ремонтом старинного здания на ул.Советской, 45, в котором располагается филиал Самарского государственного технического университета. Здание было построено более ста лет назад, в далеком 1914 году, и тех пор ни разу капитально не ремонтировалось, а дата последнего косметического ремонта относится к 1970-м годам. Но отнюдь не внешний вид здания вызвал опасения специалистов. Из-за обветшания здание стало представлять реальную угрозу для горожан, в первую очередь для студентов. Массивные каменные скульптуры и декорации могли свалиться прямо на головы людям. Наибольшие опасения вызывали две массивные вазы весом по две тонны каждая, закрепленные на карнизе здания.

К счастью, обошлось без беды. Вуз нашел средства на ремонт здания – он обойдется учебному заведению недешево, в 10 миллионов рублей. Уже определен подрядчик – работы выполнит ООО «НПУ Самарареставрация». Ремонт обещают завершить до 30 ноября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU