Сложило пополам на скользкой дороге: на трассе под Сызранью раскорячилась фура

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:43:52+03:00

Водителей призывают быть осторожнее на дорогах и без нужды не выезжать из дома

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На обводной дороге Сызрани фура развернулась поперек трассы на скользкой дороге. Как сообщили очевидцы местному порталу КТВ-Луч, из-за этого почти сразу на дороге образовалась пробка – раскорячившийся поперек трассы большегруз перекрыл значительную часть трассы. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Фуру, белый DAF, занесло на дороге, но в этом происшествии никто не пострадал, - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. – Почти сразу ее развернули обратно, водителю помогли. Сейчас дорога свободна, препятствий движению нет.

Водители в соцсетях сообщают о том, что из-за сильной метели на дорогах области образовались гололед и сильные заносы. Некоторые даже пишут про целые сугробы, выросшие прямо посреди проезжей части. Напомним, ранее МЧС объявило желтый уровень опасности из-за погоды, а ГИБДД призвала водителей быть осторожными на дорогах и без нужды не выезжать из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU