2020-01-26T18:17:36+03:00
Общество

В Самару пришла зима: рабочая неделя начнется с морозов

В ночь на вторник температура по области может опуститься до -20 градусов. Правда, ненадолго
Ольга НОВИКОВА
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На этой неделе самарцев ждет несколько по-настоящему зимних днейНа этой неделе самарцев ждет несколько по-настоящему зимних днейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Рабочая неделя в Самаре начнется с морозов. Такой прогноз опубликовали специалисты Приволжского УГМС. После длительной аномальной оттепели в Самару наконец-то пришла зима. В ночь на понедельник температура воздуха опустится до -5… -10 градусов, днем будет чуть теплее – от 0 до -5 градусов. По-прежнему сохранится метель – синоптики прогнозируют мокрый снег и налипанием, местами – гололед, и сильный ветер – 8-13 метров в секунду, порывами до 15-20 метров. А вот в ночь на вторник столбик термометра опустится по области до -20 градусов, днем температура составит -9… -14 ниже нуля. Зато снегопад прекратится, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В среду мороз сдаст позиции – ночью ожидается -10…-15 градусов, днем -5…-10, снова пойдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололед. А к концу недели потеплеет еще сильнее.

- Погода ожидается неустойчивой с резкими колебаниями температуры воздуха, - сообщает Приволжский гидрометцентр. – В целом по сведению Гидрометцентра России в третьей декаде января средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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