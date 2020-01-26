2020-01-26T20:14:41+03:00
Общество

«Малышка постоянно задыхается»: шестилетняя Алиса может не дожить до спасительного аппарата

Откашливатель для девочки стоит почти полмиллиона рублей
Ольга НОВИКОВА
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Алиса надеется на помощь неравнодушных людей. Фото: соцсетиАлиса надеется на помощь неравнодушных людей. Фото: соцсети
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В Самаре срочно собирают средства в помощь шестилетней Алисе. У малышки серьезный диагноз – спинальная мышечная атрофия, девочка вынуждена постоянно передвигаться только на инвалидной коляске. А в последнее время ситуация обострилась постоянными бронхитами и пневмониями.

- Так прогрессирует болезнь, что последние полгода она постоянно болеет пневмониями и бронхитами и совсем не может откашляться, - рассказывает исполнительный директор благотворительного фонда ЕВИТА Ольга Шелест. - У нас нет времени собирать деньги полгода, как это прописано в нашем стандартном договоре. Более того - у нас нет времени ждать даже месяца, иначе Алиса просто попадет в реанимацию. А если будет откашливатель, то мама и дочка справятся дома. И у Алисы будет шанс "еще повоевать".

Откашливатель для малышки с расходными материалами на полгода стоит немалых денег – почти полмиллиона рублей. Продавец согласен сделать для Алисы огромную скидку в 200 тысяч рублей, но даже оставшейся суммы в благотворительном фонде сейчас нет – с начала года здесь уже помогли семи малышам. И сейчас вся надежда на неравнодушных самарцев.

- Значение имеют каждые 50 рублей. Сейчас реально - просто страшно, что опоздаем и не сможем помочь! – говорит Ольга Шелест.

Страница Алисы и реквизиты, по которым можно помочь - https://bfevita.ru/children/alisa-shhedrina/

ИСТОЧНИК KP.RU

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