2020-01-26T21:34:16+03:00
Общество

Несчастливый студент: сразу два преподаватели техникума им.Козлова попались на взятках

Деньги им заплатил один и тот же ученик
Ольга НОВИКОВА
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Любовь к наживе обернулась уголовным деломЛюбовь к наживе обернулась уголовным деломФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сразу два преподавателя техникума ГБПОУ СТАПМ им. Д.И. Козлова попали в поле зрения правоохранителей и понесут уголовную ответственность за взятки. 16 декабря не смог побороть жажду наживы местный преподаватель физической культуры. Он согласился поставить зачет студентам группы за 14,6 тысяч рублей без его фактического проведения

- Сейчас против преподавателя возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде, - сообщил журналисту «Комсомольской правды-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Интересно, что через неделю тот же самый студент дал взятку преподавателю английского языка, чтобы она поставила зачет ему и нескольким его товарищам. Причем английский оценили дешевле физкультуры – сумма взятки составила 12 тысяч рублей. Теперь педагогу тоже грозит судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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