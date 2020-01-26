В Тольятти сантехник опрокинулся на машине в озеро

26 Янв. 2020 2020-01-26T21:49:35+03:00

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В Ставропольском районе Самары внедорожник съехал в озеро, а его водитель погиб. Трагедия произошла 24 января в посёлке Новая Васильевка (дачный массив "Берёзка"). Внедорожник «Рено» ехал по проселочной дороге со стороны СНТ «Островок» к СНТ «Любитель». В какой-то момент мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, а затем опрокинулся в озеро.

- По предварительным данным автомобиль занесло на скользкой дороге и вынесло в канаву. Автомобиль опрокинулся в воду на водительскую сторону, - сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

За рулем находился 67-летний мужчина, по предварительным данным он работал сантехником в ТЦ «Вега». К сожалению, водителя спасти не удалось. А чтобы вытащить из воды автомобиль, спасателям потребовалось полтора часа.

ИСТОЧНИК KP.RU