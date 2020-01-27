2020-01-27T09:15:02+03:00
Общество

Москва пока отказалась отдавать Самаре свои старые вагоны трамваев

Вернуться к этому вопросу можно будет только во второй половине 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам пока придется довольствоваться теми трамваями, которые уже есть у городаСамарцам пока придется довольствоваться теми трамваями, которые уже есть у городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вагоны трамваев, которые самарцы предложили чиновникам попросить у Москвы, в ближайшее время в областную столицу не приедут. МосГорТранс пока не готов передать их Самаре.

- На прошлой неделе мы созванивались с МосГорТрансом. Он будет рассматривать вопрос о передаче своего подвижного состава только во второй половине 2020 года, - сообщили в твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусного управления».

В муниципальном предприятии отмечают, Москва сможет отдать свои б/у вагоны только, если столичный парк пополнится новыми транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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