Москва пока отказалась отдавать Самаре свои старые вагоны трамваев

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:15:02+03:00

Самарцам пока придется довольствоваться теми трамваями, которые уже есть у города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вернуться к этому вопросу можно будет только во второй половине 2020 года

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Вагоны трамваев, которые самарцы предложили чиновникам попросить у Москвы, в ближайшее время в областную столицу не приедут. МосГорТранс пока не готов передать их Самаре.

- На прошлой неделе мы созванивались с МосГорТрансом. Он будет рассматривать вопрос о передаче своего подвижного состава только во второй половине 2020 года, - сообщили в твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусного управления».

В муниципальном предприятии отмечают, Москва сможет отдать свои б/у вагоны только, если столичный парк пополнится новыми транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU