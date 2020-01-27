«Крылья Советов» покинули защитник и полузащитник
В составе самарской футбольной команды «Крылья Советов» произошли изменения. Ее покидают два игрока: полузащитник Геннадий Киселев и защитник Денис Якуба.
- Геннадий Киселев перейдет в аренду в волгоградский «Ротор», а Денис Якуба также на правах аренды будет работать с «Чертаново», - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
Напомним, что 26 января самарцы завершили первый турецкий сбор. В его рамках в Белеке прошли две игры. Обе игроки «КС» выиграли. Подготовку ко второй части сезона РПЛ самарская команда возобновит в среду, 29 января. Второй сбор в Турции «Крылья» проведут в начале февраля. Им предстоит сыграть там четыре контрольных матча.
ИСТОЧНИК KP.RU