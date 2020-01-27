2020-01-27T09:37:00+03:00
Спорт

Волейболисты «Новы» одержали первую победу в чемпионате России

Случилось это в 12 туре сезона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом сезоне «Нова» пока набрала 4 очка. Фото: ВК «Нова».В этом сезоне «Нова» пока набрала 4 очка. Фото: ВК «Нова».
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Волейболисты «Новы» одержали первую победу в этом сезоне Суперлиги. В воскресенье, 26 января, клуб из Самарской области дома обыграл уфимский «Урал». Встреча продолжалась пять партий и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Новы» (25:23, 14:25, 25:20, 22:25, 15:12).

- Я очень рад, что мы с победой вошли в новый год и надеюсь, что так же его и продолжим. Победа получилась тяжелой. Ребята молодцы, выдержали сегодня давление соперника. Нам много еще над чем нужно работать. Надеемся, что все получится, - приводит слова главного тренера «Новы» Юрия Филиппова пресс-служба команды.

Первая победа «Новы» случилась в 12 туре. Сейчас в активе клуба из Самарской области 4 очка, он идет на последнем месте в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч «Нова» снова проведет дома – в «МТЛ Арене» самарцы примут «Газпром-Югру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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