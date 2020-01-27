Займется партийной работой: Дмитрий Холин сложил с себя полномочия главы Жигулевска

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:17:34+03:00

Дмитрий Холин руководил Жигулевском чуть больше года

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Мэр Жигулевска Дмитрий Холин покидает свой пост. Он сложил с себя полномочия. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Дмитрий Холин переходит на другую работу. Он займет должность главы исполкома регионального отделения партии «Единая Россия».

- Дмитрий Холин продуктивно потрудился на посту главы Жигулевска. Он придал необходимый импульс социально-экономическому развитию города. Рассчитываю на то, что в новой должности он будет работать так же энергично, а его опыт и организаторский талант помогут придать новый импульс работе регионального отделения партии, - прокомментировал отставку Дмитрия Холина губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дума Жигулевска должна принять отставку Дмитрия Холина в четверг, 30 января. Пока исполнять обязанности мэра города будет его первый заместитель Сергей Федотов. Глава региона отметил, что уверен в его профессиональных качествах, и пообещал, что региональное правительство будет помогать исполняющему обязанности в работе.

Напомним, что Дмитрий Холин стал главой Жигулевска в декабре 2018 года. До этого он трудился на посту и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU