2020-01-27T10:32:19+03:00
Происшествия

В Самаре госслужащий сам себе выписал матпомощь на лечение

Мужчина злоупотребил полномочиями почти на полмиллиона рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Госслужащий стал фигурантом уголовного делаГосслужащий стал фигурантом уголовного делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении госслужащего. Речь идет о начальнике отдела капитального строительства ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

- По версии следствия, в 2019 года мужчина издал приказ об оказании себе материальной помощи в 480 тысяч рублей на лечение. При этом законных оснований на это у него не было, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Оперативное сопровождение по нему оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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