Днем со снегом в Самаре будут бороться более 200 спецмашин и 273 рабочих

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:58:46+03:00

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Самарские коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада. За прошедшие часы областную столицу убирали 341 машина и 183 дорожных рабочих. На дороги высыпали 361 тонну реагентов, снега же за сутки вывезли более 3 тысяч тонн.

- К настоящему времени полигоны пополнили около 112 тысяч тонн снега. Такое количество вывезли с дорог Самары с начала сезона. В дневную смену на дороги вывели 204 единицы спецтехники и 273 рабочих от МП «Благоустройство» и организации «Кедр-1», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отмечают в мэрии, если погода ухудшится, то коммунальщики усилят свою работу. Будет увеличено как количество техники, так и рабочих. На основные магистрали города выведут автопоезда. Горожан просят помочь в уборке снега — не оставлять машины вдоль дорог и возле контейнерных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU