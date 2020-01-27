2020-01-27T11:26:38+03:00
Общество

В Самаре стоимость квадратного метра «вторички» снизилась на 524 рубля

Средняя цена «квадрата» вторичного жилья в областной столице составляет чуть более 60 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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За год цены на вторичное жилье в Самаре поменялись не сильноЗа год цены на вторичное жилье в Самаре поменялись не сильноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре снизились цены на вторичное жилье. В декабре 2019 года стоимость 1 кв.м «вторички» стала меньше примерно на 1%. Такие данные приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

- Средняя удельная цена предложения 1 кв.м жилой недвижимости на вторичном рынке Самары в декабре 2019 года составила 60 259 рублей. Величина снижения составила 524 рубля или 0,86%. По сравнению с декабрем 2018 года средняя цена квадратного метра снизилась на 124 рубля или 0,21%, - рассказала руководитель отдела общественных коммуникаций СОФЖИ Нина Шумкова.

Больше всего предложений о продаже «вторички» специалисты наблюдают в Промышленном районе, меньше — в Самарском районе. Самые дорогие квартиры предлагают купить в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах. Средняя цена «элитки» там варьируется от 99 до 114 тысяч рублей. Самые дешевое вторичное жилье в Самаре можно приобрести в Куйбышевском и Кировском районах — до 30 тысяч рублей за 1 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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