2020-01-27T11:51:44+03:00
Происшествия

В Самарской области мастера по ликвидации аварий осудили за гибель рабочего на нефтепроводе

Мужчина погиб из-за нарушений техники безопасности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд отправил виновника гибели мужчины на исправительные работыСуд отправил виновника гибели мужчины на исправительные работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области суд вынес приговор мастеру по ликвидации аварий, которого обвиняли в гибели 27-летнего рабочего. Напомним, ЧП произошло 10 марта 2018 года на нефтепроводе в Красноярском районе. При выполнении работ по ликвидации порыва трое рабочих потеряли сознание. Один из них в итоге скончался.

- Мужчина умер от острого отравления нефтепродуктами. По версии следствия, его смерть наступила из-за нарушений трудового законодательства и должностной инструкции по технике безопасности со стороны мастера, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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