В Самаре стая уток оккупировала 5-ую просеку

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:42:18+03:00

Видимо, птицы не захотели покидать слишком теплый в этом году край [видео]

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Самара из-за аномально теплой в этом году зимы стала пристанищем для многих перелетных птиц. Так, водоемы областной столицы оккупировали десятки уток. Сначала горожане видели толпы этих водоплавающих птиц в парке Металлургов, теперь же они обитают на озере Леснуха на 5-ой просеке.

- Приятно гулять в таких местах, а жить в них приятнее вдвойне. Будем считать, что нам повезло, - написал в своем инстаграме советник губернатора Самарской области, юморист Дмитрий Колчин.

Он опубликовал видео с десятками уток, которые поселились на 5-ой просеке. Многие горожане уже начали их подкармливать. Местные жители же шутят, что теперь стали владельцами собственного утиного хозяйства.

dimakolchin В Самаре на 5-ой просеке поселились утки

ИСТОЧНИК KP.RU