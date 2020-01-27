В Самаре стая уток оккупировала 5-ую просеку
Самара из-за аномально теплой в этом году зимы стала пристанищем для многих перелетных птиц. Так, водоемы областной столицы оккупировали десятки уток. Сначала горожане видели толпы этих водоплавающих птиц в парке Металлургов, теперь же они обитают на озере Леснуха на 5-ой просеке.
- Приятно гулять в таких местах, а жить в них приятнее вдвойне. Будем считать, что нам повезло, - написал в своем инстаграме советник губернатора Самарской области, юморист Дмитрий Колчин.
Он опубликовал видео с десятками уток, которые поселились на 5-ой просеке. Многие горожане уже начали их подкармливать. Местные жители же шутят, что теперь стали владельцами собственного утиного хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU