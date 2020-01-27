Любитель женского внимания: в Самарском зоопарке поселился золотистый мангобей

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:05:35+03:00

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В Самарском зоопарке появился новый питомец — золотистый мангобей. Он приехал областную столицу с Черноморского побережья.

- Нового обитателя зоопарка зовут Роман. Ему 9 лет. Он молод, хорош собой, любит похвалу и женские внимание, - рассказывают сотрудники зоопарка.

Золотистый мангобей отличается от своих собратьев ярко-золотистой шерсткой на груди и крупными размерами. Посмотреть на Романа можно будет во вторник, 28 января, в 11:00. Всех желающих зовут в зоопарк и познакомиться с новым питомцем.

ИСТОЧНИК KP.RU