2020-01-27T13:13:51+03:00
Общество

Рационализаторы АО «АКОМ» сэкономили предприятию 4,8 млн. рублей

В 2019 году сотрудники аккумуляторного производства «АКОМ» в Жигулевске подали 38 рационализаторских предложений, более 80% из которых успешно внедрены
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Рационализаторы АО «АКОМ» сэкономили предприятию 4,8 млн. рублейРационализаторы АО «АКОМ» сэкономили предприятию 4,8 млн. рублей
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Для сравнения: в 2018 году было подано всего лишь 3 рацпредложения.

Программа внедрения рационализаторских предложений на «АКОМе» действует с первых лет работы предприятия. Каждый сотрудник, который участвует в программе,получает материальное поощрение. Достижения озвучиваются на общем собрании коллектива, где лучших рационализаторов с почетом награждает руководство компании.

Экономический эффект от внедрений рацпредложений в 2019 году составил 4 850 005 рублей. Основной вклад достигнут, благодаря предложению по импортозамещению ленты для линии штампованной решетки.

В 2020 году «АКОМ» планирует модернизировать систему мотивации персонала, в связи с чем количество рацпредложений должно возрасти как минимум до 60 в год. Внимание своих «кулибиных» компания направит на такие аспекты как экология, безопасность и эргономика, что позволит не только получить экономическую выгоду, но и улучшить условия труда.

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