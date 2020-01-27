2020-01-27T13:54:31+03:00
Общество

Поразил неизвестный вирус? Самарцы из-за серьезного сбоя остались без почты Mail.ru

Интернет-пользователи уже несколько часов не могут воспользоваться своими почтовыми ящиками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сбой затронул интернет-пользователей нескольких российских городовСбой затронул интернет-пользователей нескольких российских городовФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 27 января, жители Самары и многих других городов России остались без электронной почты. «Занемог» сервис Mail.ru. Серьезный сбой в работе почтового сервиса затронул интернет-пользователей из Екатеринбурга, Челябинска, Владимира, Тамбова, Воронежа и т.д. Жители этих городов уже несколько часов не могут воспользоваться своими почтовыми ящиками. Многие при попытке войти в свой почтовый ящик видят сообщение, что он не найден или удален.

- Небольшой процент пользователей почты испытывает сложности со входом в сервис. Мы уже определили причины неполадок, оперативно устраняем их и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Mail.ru.

Как отмечают в компании, данные пользователей не пострадают. Скоро те, кого затронул сбой, вновь получат доступ к своим ящикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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