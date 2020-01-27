2020-01-27T14:16:36+03:00
Происшествия

В Самаре молодой водитель на ВАЗе «догнал» Audi: пострадал младенец

Авария произошла вечером на дублере Московского шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой автомобилист устроил ДТП с пострадавшими в СамареМолодой автомобилист устроил ДТП с пострадавшими в СамареФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием ВАЗ-2114 и «Ауди», в котором пострадал младенец. Авария произошла в воскресенье, 26 января, примерно в 20:00 на дублере Московского шоссе.

- За рулем отечественной легковушки находился 18-летний молодой человек. Он при выезде на Московское шоссе не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля «Ауди» и столкнулся с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадала пассажирка иномарки — девочка 2019 года рождения. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, на момент ДТП водители были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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