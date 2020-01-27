За "лидерский" миллион рублей поборется 41 самарец

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:22:57+03:00

В феврале жюри впервые увидит конкурсантов своими глазами, до этого их способности оценивали дистанционно

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1 И 2 февраля в Нижнем Новгороде пройдет полуфинал федерального конкурса "Лидеры России - 2020". За главный приз - образовательный грант в размере 1 млн рублей готовы бороться почти 3 тысячи конкурсантов со всего ПФО, в том числе 41 житель Самары. В финал выберут только 300 человек.

- Ранее проходил дистанционный отбор участников, 31 января они пройдут повторное компьютерное тестирование, на котором нужно будет подтвердить результаты онлайн-этапа, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" организаторы. - 1 и 2 февраля пройдет собственно полуфинал, где конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества на очных оценочных мероприятиях.

Суперфинал «Лидеров России 2020» намечен на 27-31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU